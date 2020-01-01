В Екатеринбурге вновь пройдёт онкосубботник

16:07 | 22.01.2020

Уже 25 января с 09:00 до 15:00 в Екатеринбурге состоится традиционный онкосубботник. Традиционно мероприятие проводится на территории 11 городских медицинских учреждений, где будут организованы приемы терапевта, хирурга, дерматолога, гинеколога.



Список медицинских учреждений:



- ЦГКБ № 1 ул. Ленина, 52;

- МБУ ЦГБ № 2 ул. Московская, 2;

- МАУЗ ЦГБ № 3 ул. Бебеля, 160;

- ЦГКБ № 6 пер. Саперов, 3;

- МБУ «ЦГБ №7» ул. Сыромолотова, 19;

- МАУ «ЦГБ№20» пер. Короткий, 2;

- МАУ ЦГКБ № 23 ул. Старых Большевиков, 9;

- ЦГКБ № 24 пер. Рижский, 16; ул. Академика Щварца, 14Г;

- МАУ «ГКБ № 14» пер. Суворовский, 5;

- МО «Новая больница» ул. Заводская, 29;

- ООО «Ситидок-Урал» ул. Байкальская, 38;

- МАУ Городской центр медицинской профилактики.



Для прохождения профилактического осмотра нужны только паспорт и полис ОМС. Приёмы проводятся по предварительной записи по телефону Единой городской регистратуры: 8 (343) 204-76-76.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»