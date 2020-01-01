Подробности биографий новых кураторов Универсиады в Екатеринбурге

15:43 | 22.01.2020

После обновления состава правительства РФ сменились кураторы проведения в Екатеринбурге Универсиады (Всемирных студенческих игр) в 2023 году. В отставку ушли вице-премьер Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков. Новым заместителем председателя правительства, отвечающим за спорт, туризм и культуру, стал Дмитрий Чернышенко. Новым министром спорта РФ – Олег Матыцин.



Дмитрий Чернышенко – экс-председатель правления «Газпром-медиа». Также является президентом и председателем правления КХЛ с 2014 года и членом совета Федерации хоккея России. С 2005 по 2007 год он возглавлял заявку на проведение Олимпиады и Паралимпиады 2014 года. В 2007-2014 годах был президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.



Олег Матыцин – президент Международной федерации студенческого спорта (FISU), бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма, доктор педагогических наук, профессор, член Коллегии Министерства спорта, член Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации. Также Матыцин имеет звание заслуженного тренера России по настольному теннису.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»