Подробности биографий новых кураторов Универсиады в Екатеринбурге

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Дмитрий Чернышенко – экс-председатель правления «Газпром-медиа». Также является президентом и председателем правления КХЛ с 2014 года и членом совета Федерации хоккея России. С 2005 по 2007 год он возглавлял заявку на проведение Олимпиады и Паралимпиады 2014 года. В 2007-2014 годах был президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Олег Матыцин – президент Международной федерации студенческого спорта (FISU), бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма, доктор педагогических наук, профессор, член Коллегии Министерства спорта, член Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации. Также Матыцин имеет звание заслуженного тренера России по настольному теннису.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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