В Каменске-Уральском будущие первоклассники готовятся к поступлению в новую школу

13:01 | 22.01.2020

1 февраля в Каменске-Уральском стартует запись детей в первые классы. Наряду со всеми учебными заведениями свои двери откроет и новая школа – «Центр образования Аксиома».



Всего, согласно плану, в новой школе будет пять первых классов. Подать заявку на поступление могут все будущие первоклассники, но правом преимущественного зачисления обладают те дети, которые проживают в жилом районе Южный.



Всего в новом учебном году за парты сядут 2,2 тыс. первоклассников. Записать детей в первый класс можно, воспользовавшись порталом госуслуг, порталом образовательных услуг Свердловской области или обратившись непосредственно в учебное заведение.



Пакет необходимых документов – свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о регистрации ребёнка на прикреплённой к школе территории, паспорт заявителя или законного представителя.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»