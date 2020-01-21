Новости дня
12:49 | 22.01.2020
ЖК «Макаровский» Фото: Пресс-служба УГМК
Объекты компании «УГМК-Застройщик» снова признаны одними из лучших
В частности, ЖК бизнес- и элит-класса «Макаровский» сохранил первую позицию в ТОП-листе лучших жилых комплексов региона, а также аналогичное место в списке лучших высотных домов России. ЖК бизнес-класса «Нагорный» и жилой район «Изумрудный бор» прошли процедуру переоценки и улучшили позиции в региональном рейтинге, поднявшись с 9 на 6 и с 48 на 17 место соответственно. Кроме того, компания «УГМК-Застройщик» получила от экспертов ЕРЗ.РФ 5 из 5 возможных баллов за строгое соблюдение декларируемых сроков возведения жилья.
Напомним, рейтинг лучших ЖК формируется на основе оценки объектов по более чем сотне параметров (безопасность, транспортная доступность, наличие паркинга, благоустройство внутренней территории и др.), с последующим выставлением баллов. Суммарное количество баллов определяет место каждого объекта в итоговом рейтинге.
«Наша задача – создать максимально комфортное жизненное пространство для резидентов наших жилых комплексов. Каждый день мы вкладываем максимум усилий для достижения этого результата, что и позволяет постоянно улучшать позиции в ежемесячно обновляемом ЕРЗ.РФ рейтинге», – отметил руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
© «Вечерние ведомости»
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