Объекты компании «УГМК-Застройщик» снова признаны одними из лучших

ЖК «Изумрудный бор»

ЖК «Изумрудный бор»

ЖК «Нагорный»

В январе три крупных девелоперских проекта, реализуемых компанией «УГМК-Застройщик» (предприятие строительного комплекса УГМК), стали одними из лучших в Свердловской области и России. Такие данные приводятся в январском рейтинге новостроек федерального портала ЕРФ.РФ.В частности, ЖК бизнес- и элит-класса «Макаровский» сохранил первую позицию в ТОП-листе лучших жилых комплексов региона, а также аналогичное место в списке лучших высотных домов России. ЖК бизнес-класса «Нагорный» и жилой район «Изумрудный бор» прошли процедуру переоценки и улучшили позиции в региональном рейтинге, поднявшись с 9 на 6 и с 48 на 17 место соответственно. Кроме того, компания «УГМК-Застройщик» получила от экспертов ЕРЗ.РФ 5 из 5 возможных баллов за строгое соблюдение декларируемых сроков возведения жилья.Напомним, рейтинг лучших ЖК формируется на основе оценки объектов по более чем сотне параметров (безопасность, транспортная доступность, наличие паркинга, благоустройство внутренней территории и др.), с последующим выставлением баллов. Суммарное количество баллов определяет место каждого объекта в итоговом рейтинге.«Наша задача – создать максимально комфортное жизненное пространство для резидентов наших жилых комплексов. Каждый день мы вкладываем максимум усилий для достижения этого результата, что и позволяет постоянно улучшать позиции в ежемесячно обновляемом ЕРЗ.РФ рейтинге», – отметил руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.