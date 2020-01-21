Парк «Уральских авиалиний» пополнил новый Airbus A321neo

12:31 | 22.01.2020

Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

В екатеринбургский аэропорт Кольцово из Гамбурга прибыл новый Airbus A321neo. Самолёт пополнил парк авиакомпании «Уральские авиалинии».



Бортовой номер воздушного судна VP-BOQ. Вместимость самолёта – 236 пассажирских мест. Салон усовершенствован системой кондиционирования и освещения, вместительными багажными полками и новыми ультратонкими пассажирскими креслами, оснащенными USB-разъемами.



Отмечается, что самолёт стал пятым из линейки neo и 48-м по счёту самолётом в авиапарке компании. В свой первый рейс самолёт отправится уже сегодня. Оценить его смогут пассажиры рейса U6-266 Екатеринбург – Москва.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»