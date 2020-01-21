И всё из-за парковки: в Екатеринбурге прокуратура потребовала наказать заместителя мэра

12:19 | 22.01.2020

Фото: PRINZIP

Между администрацией Екатеринбурга и главой строительной компании PRINZIP Геннадием Черных произошёл конфликт из-за разногласий в строительстве парковки в ЖК «Ньютон Парк».



Застройщик предложил разместить 595 мест на территории жилого комплекса и еще 434 места за его пределами, но в мэрии с этим не согласились – заявили, что все места для стоянки должны находиться в границах жилого комплекса. Компания Prinzip обратилась в прокуратуру.



Прокуратура отметила, что по нормативам 50 % мест для парковки можно сделать за пределами жилого комплекса. В ведомстве добавили, что мэрия не вправе указывать застройщику типы мест для хранения автомобилей, поскольку это выбирает сам застройщик исходя из своего проекта.



Прокуратура потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя мэра по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»