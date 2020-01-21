В Верх-Исетском районе Екатеринбурга демонтируют десятки гаражей, публикуем адреса

12:04 | 22.01.2020

Фото: russianstock.ru

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе демонтируют 171 гараж. Все работы планируют выполнить в 2020 году, сообщает пресс-служба районной администрации.



Гаражи уберут в санитарно-защитных зонах социальных объектов и на территориях, предназначенных под их строительство, а также в охранных зонах объектов коммунальной инфраструктуры Верх-Исетского района. Адреса:



- ул. Гурзуфская, 18, 30, 51;

- ул. Заводская, 43/1;

- ул. Нагорная, 8 а;

- ул. Челюскинцев, 5 а;

- ул. Шейнкмана, 19 а;

- ул. Радищева, 57;

- ул. Посадская, 28/5, 40/2, 28/6, 34;

- ул. Танкистов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»