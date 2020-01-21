В Верхней Пышме сгорел BMW X5

11:51 | 22.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня рано утром в Верхней Пышме загорелся автомобиль BMW X5. Инцидент произошёл на улице Машиностроителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 05:12. Загорелся моторный отсек и салон автомобиля. На место происшествия на двух пожарных машинах выезжали 11 человек личного состава.



Причины инцидента устанавливают пожарные дознаватели. Информации о пострадавших нет. Огонь удалось потушить в течение двух минут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»