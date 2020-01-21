Евгений Куйвашев залпом из пушки даст старт «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

11:41 | 22.01.2020

Фото: департамент информполитики Свердловской области

8 февраля в Нижнем Тагиле состоится традиционная гонка «Лыжня России». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев даст старт соревнованиям залпом из пушки.



В рамках мероприятия состоится VIP-забег на 2020 метров, участие в котором примут, кроме губернатора, члены правительства и депутаты Законодательного собрания Свердловской области, а также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.



Длина трассы для массового забега составит 2,5 км. Также будет подготовлена трасса длиной 10 км для профессиональных спортсменов. Все работы уже ведутся.



На территории полигона «Старатель» оборудуют три автостоянки. Кроме того, с 10.30 до 15.00 у ТРЦ «DEPO» будет функционировать перехватывающая парковка. До полигона и обратно с интервалом в 30 минут будут отправляться автобусы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»