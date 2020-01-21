В Екатеринбурге строители возведут больше пяти миллионов квадратных метров жилья

10:39 | 22.01.2020

Фото: tutu.ru

По итогам 2019 года общая площадь жилищного фонда в утверждённых проектах планировки и межевания составила свыше 5 миллионов 467 тысяч квадратных метров. Такие данные предоставил департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга.



Напомним, в 2019 году в уральской столице было построено и введено в эксплуатацию жилья общей площадью 1 миллион 340 тысяч квадратных метров. Это 120 процентов к уровню 2018 года (1 миллион 113 тысяч квадратных метров), что стало абсолютным рекордом.



Темпы ввода жилых помещений в Екатеринбурге остаются традиционно высокими, а сам город сохраняет лидирующие позиции на российском строительном рынке.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»