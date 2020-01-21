В пожаре в Екатеринбурге погибла молодая девушка

10:05 | 22.01.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Минувшей ночью в Екатеринбурге в СНТ «Трамвайщик» на Селькоровской, 84 произошёл пожар. Есть погибшая.



Инцидент произошёл в двухэтажном доме, который принадлежит семейной паре. Хозяева приехали вместе с гостьей накануне. На ночь они отправились спать на второй этаж, а 20-летняя девушка осталась на первом, где позже и произошло возгорание.



Когда семейная пара проснулась, всё помещение было охвачено огнем. Они успели выбежать, но девушку спасти не удалось. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте происшествия работали 24 спасателя и пять единиц техники.



У семейной пары есть дети, однако в этот раз решили не брать их на дачу и оставили у родственников.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»