В Екатеринбурге начнётся благоустройство сквера на Шаумяна

В мэрии Екатеринбурга на заседании общественного совета по развитию рекреационных и общественных пространств одобрили эскизный проект благоустройства сквера имени Авета Тертеряна.В сквере, расположенном напротив дома № 93 на улице Шаумяна, планируется посадить много цветников, древесных растений, кустарников и деревьев. На входе поставят мемориальный камень с барельефом Авета Тертеряна.На месте, согласно плану, установят амфитеатр, антивандальные уличные музыкальные инструменты (ксилофон, барабаны, звуковые трубы Tembos), а также арку с «музыкой ветра».Кроме спортивной и двух детских площадок, появится зона тихого отдыха с креслами, столами, лавочками, шезлонгами и даже сенсорной дорожкой с фактурным покрытием для массажа стоп.Работы планируют начать уже в этом году, а закончить – в следующем.