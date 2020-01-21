Эвакуировали 15 человек: в Каменке-Уральском ночью загорелась квартира

09:30 | 22.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Каменске-Уральском произошёл пожар в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома на Каменской. Загорелось домашнее имущество.



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 03:59. На место ЧП выезжали четыре единицы техники и десять человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



С помощью дыхательных аппаратов по лестничным маршам на улицу были выведены 15 жильцов дома, в их числе оказался ребёнок. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. Информации о пострадавших нет.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»