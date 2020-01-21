Проверьте камеры: уральские волонтёры просят помощи в поисках пропавшего без вести человека

09:01 | 22.01.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего в Екатеринбурге 64-летнего Сергея Боброва.



«Возможно, лично вы или ваши друзья проезжали 17 января в период с 15:00 до 17:00 по улицам Суходольская, Светлореченская, Репина в оба направления или через перекресток Суходольская/Объездная. И, возможно, именно у вас сохранились записи видеорегистратора с нашим пропавшим. А может быть вы знаете расположение камер, удачно выходящих на эти улицы, и можете посмотреть записи с них. Нам важна любая информация. Сергея Викторовича очень ждут дома. Помогите его найти»,- сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».



Напомним, последний раз Боброва видели 17 января. Он был одет в черную кожаную куртку, черную шерстяную шапку, черные ботинки и черные брюки. У мужчины нормальное телосложение, рос 160-165 см, черные с сединой волосы и голубые глаза. Он нуждается в медицинской помощи.



Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят сообщать по номеру 89000440220.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»