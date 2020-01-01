В Верхней Салде девочка каталась на тюбинге и врезалась в дерево

21:01 | 21.01.2020

Фото: gtn-pravda.ru

В Верхней Салде 9-летняя девочка каталась на тюбинге и получила травму ног. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура.



Девочка каталась вместе со своей сестры со склона у Первой речки в районе совхоза. Спускаясь с заснеженной горы ребенок врезался в дерево и травмировался.



В настоящее время сотрудники прокуратуры устанавливают тяжесть травм, полученных ребенком, и выясняют все обстоятельства. После этого будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»