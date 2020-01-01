Бывший декан факультета журналистики УрФУ получил звание почетного гражданина Свердловской области

20:12 | 21.01.2020

Фото: m.yeltsin.ru

Борис Лозовский, долгие годы возглавлявший факультет журналистики Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, получил звание почетного гражданина Свердловской области. Соответствующий Указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.



«Почетное звание присвоено профессору кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ за выдающиеся достижения в сфере социально-культурного развития Свердловской области», - говорится в сообщении на портале департамента информполитики региона.



Борис Лозовский пробыл деканом в течение 30 лет. За время его работы факультет закончили более пяти тысяч выпускников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»