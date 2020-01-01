В екатеринбургских школах появится более 3 тысяч новых мест

19:50 | 21.01.2020

Фото: narodna-pravda.ua

Более 3 тысяч новых мест для первоклассников появится в школах Екатеринбурга в 2020 году, об этом сообщила глава департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.



Новые школы появятся в Академическом, микрорайоне Солнечный и в Краснолесье. Также в городе откроются три отремонтированные школы: №43, 49 и 81.



Таким образом, по словам Сибирцевой, мест в школах города хватит на всех первоклассников. Отметим, что на сегодняшний день в учреждения официально зачислено более 4 тысяч детей.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»