Свердловский Роспотребнадзор расскажет свердловчанам о безопасности молочной продукции

18:02 | 21.01.2020

Фото: platformaofd.ru

В Свердловской области Роспотребнадзор ответит на вопросы граждан о качестве и безопасности молочной продукции. Горячая линия начнет свою работу с 21 января этого года, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Потребители смогут спросить специалистов о нормативных требованиях к молочным продуктам, дать рекомендации по выбору продуктов и объяснят, куда обращаться в случае обнаружения просроченного товара.



Позвонить по горячей линии можно будет с 8:30 до 17:00 до 4 февраля по номеру Областного управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по номеру телефона (343) 270-15-91 или (343) 374-14-55. С полным списком номеров можно ознакомиться на официальном портале Роспотребнадзора по Свердловской области.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»