Новости дня
18:02 | 21.01.2020
Фото: platformaofd.ru
Свердловский Роспотребнадзор расскажет свердловчанам о безопасности молочной продукции
Потребители смогут спросить специалистов о нормативных требованиях к молочным продуктам, дать рекомендации по выбору продуктов и объяснят, куда обращаться в случае обнаружения просроченного товара.
Позвонить по горячей линии можно будет с 8:30 до 17:00 до 4 февраля по номеру Областного управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по номеру телефона (343) 270-15-91 или (343) 374-14-55. С полным списком номеров можно ознакомиться на официальном портале Роспотребнадзора по Свердловской области.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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