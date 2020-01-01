Новости дня
17:55 | 21.01.2020
Фото: yandex.ru
Что ждет канал ЕТВ в ближайшем будущем?
Сообщается, что одному из сотрудников уже расторгли договор, у остальных он истекает в феврале-марте этого года. Есть риск, что на ряду с онлайн-каналом могут закрыть и сайт ЕТВ. Однако гендиректор Владимир Злоказов отмечает, что планирует переформатировать канал.
Руководство интернет-телевидения обещает разработать новую концепцию за два-три месяца, при этом отмечая возможные сокращения и привлечение сторонних инвесторов. Редактор сайта Ксения Фикс добавила, что сейчас рассматриваются различные стратегии по сохранению телевидения.
Если же канал закроют, без работы останутся 23 журналиста. При этом за 2018 год ЕТВ заработал порядка 4,8 млн рублей. Помимо господина Злоказова (владеет 24%) среди совладельцев ЕТВ значатся Сергей Таушканов (51%) и Дмитрий Злоказов (25%).
Предварительная дата начала перемен на ЕТВ – 1 апреля 2020 года.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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