В Реже прокуратура заинтересовалась делом о травмировании ребенка в батутном парке

16:46 | 21.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Режевская городская прокуратура начала проверку батутного парка в связи с травмированием несовершеннолетнего на аттракционе.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области отмечает, что инцидент, произошедший 18 января, мог случиться из-за нарушений при эксплуатации батута. По предварительным данным, несовершеннолетний получил закрытый перелом кости голени.



Чтобы установить обстоятельства произошедшего, городская прокуратура совместно с экспертами организовала обследование конструкций аттракционов в парке. Прокурор также инициировал проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»