В Нижнем Тагиле снесут 117 домов

16:25 | 21.01.2020

Фото: yandex.ru

Мэрия Нижнего Тагила утвердила список домов, подлежащих сносу, соответствующий документ размещен на сайте администрации.



В реестре значатся 117 зданий, в котором живут порядка 1,5 тысяч человек. Наибольшее число объектов под снос расположено в пригороде Нижнего Тагила — 40 зданий. В Тагилстроевском районе — 34 здания, в Ленинском районе — 39 домов, в Дзержинском — четыре. Общая площадь расселения — 24 тысячи квадратных метров.



В скором времени управляющие организации проведут мониторинг состояния зданий. Известно, что многие из них построены в период с 1905 по 1984 года.



Сообщается, что в проект будет заложено 593 миллиона рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»