В Свердловской области сгорел частный двухэтажный жилой дом

14:25 | 21.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в селе Кировское Алапаевского муниципального образования сгорел частный двухэтажный жилой дом. Площадь возгорания составила 112 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:00 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие восемь единиц техники, 30 спасателей, в том числе добровольная пожарная дружина с.Кировское. Все работы на месте происшествия были завершены в 08:30 местному времени.



О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»