Среднеуральск повторяет «скверную» историю

13:41 | 21.01.2020

Фото: vk.com

В Среднеуральске хотят построить храм высотой с 25-этажный дом.



Как сообщает источник, проект задумал схиигумен Сергий (Николай Романов), который считается духовным наставником многих влиятельных лиц: Натальи Поклонской, хоккеиста Павла Дацюка и шансонье Александра Новикова.



Информацию о планах на строительство уже подтвердила руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. Помимо прочего, отмечается, что проект столкнулся с проблемами, связанными с землей. Их пришлось решать через суды. Однако уже сейчас известно, что идут активные поиски инвесторов для строительства церкви. Храм поместят на территории Среднеуральского женского монастыря иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».



Начало строительства запланировано на 2020 год. В финансировании проекта, передает Znak, будут принимать участие предприниматели из Китая. Предполагается, что в храме ежедневно будут крестить до 1 000 китайцев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»