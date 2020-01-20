АО «Уралэлектромедь» освоило выпуск высокопрочного решетчатого настила

На Производстве стальных конструкций (ПСК) АО «Уралэлектромедь», входящем в металлургический комплекс УГМК, введена в эксплуатацию линия по производству сварного решётчатого настила. Производительность линии – 200 тонн в месяц. Инвестиции в проект составили 57 млн рублей.«Новое производство в первую очередь обеспечит потребности предприятий УГМК в данном виде продукции, а также даст возможность выйти на новые рынки сбыта», – отметил главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королев.Линия по производству сварного решетчатого настила обладает высокой степенью автоматизации. На ней будет происходить компоновка, сборка-сварка, подрезка металлических прутков. Параметры решетчатого настила заводятся через сенсорную панель: шаг связующего прутка, протяжка, давление и токовая нагрузка. Персоналу достаточно установить на стол подачи прутки и полосы, остальные операции производятся в автоматическом режиме. Металлические элементы (полосы и прутки) свариваются за несколько секунд методом контактной сварки.Машина позволяет выпускать настил различных типоразмеров - до 9 метров в длину и до 1.2 метра в ширину. По такому изделию легко могут передвигаться самосвалы грузоподъемностью 450 тонн.Отметим, что предприятие предоставляет заказчикам полный цикл услуг – от изготовления настила до антикоррозийной защиты продукции методом горячего цинкования. Металлический решетчатый настил обладает высокими эксплуатационными характеристиками и уровнем прочности. Он применяется в промышленных помещениях, энергетике, строительстве, нефтепереработке, судостроении и даже торговых центрах.