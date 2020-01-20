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13:26 | 21.01.2020
ФКУ «Уралуправтодор»
В Свердловской области дорожники перестанут разводить грязь на трассах
Как рассказали в «Уралуправтодоре», дополнительно к этим пескоразбрасывателям точного дозирования добавляется система смачивания твердого реагента соляным раствором. За счет более короткого периода срабатывания противогололедного материала будет гораздо быстрее заметен эффект. Так, дороги будут намного чище, поскольку не будет грязи от песко-соляной смеси.
В машины уже начали устанавливать компьютера. Всего на свердловской трассе М5 «Урал» задействовано девять комбинированных дорожных машин, еще четыре на базе тракторов. Когда все машины переоборудуют, они также будут работать в черте Екатеринбурга — со 179-го по 194-й километр трассы М5.
Планируется, что с новой техникой повысится качество содержания дорог, уровень безопасности дорожного движения, а также улучшится экология.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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