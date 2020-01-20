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13:26 | 21.01.2020

ФКУ «Уралуправтодор»

В Свердловской области дорожники перестанут разводить грязь на трассах

ФКУ «Уралуправтодор» модернизирует свердловскую уборочную технику. В комбинированные дорожные машины будут установлены компьютеры, с помощь которых можно будет устанавливать из кабины водителя необходимый расход противогололедных материалов.

Как рассказали в «Уралуправтодоре», дополнительно к этим пескоразбрасывателям точного дозирования добавляется система смачивания твердого реагента соляным раствором. За счет более короткого периода срабатывания противогололедного материала будет гораздо быстрее заметен эффект. Так, дороги будут намного чище, поскольку не будет грязи от песко-соляной смеси.

В машины уже начали устанавливать компьютера. Всего на свердловской трассе М5 «Урал» задействовано девять комбинированных дорожных машин, еще четыре на базе тракторов. Когда все машины переоборудуют, они также будут работать в черте Екатеринбурга — со 179-го по 194-й километр трассы М5.

Планируется, что с новой техникой повысится качество содержания дорог, уровень безопасности дорожного движения, а также улучшится экология.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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