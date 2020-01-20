В Екатеринбурге курсанты и полицейские встретились лицом к лицу в спортзале

Полиция Екатеринбурга принимает участие во всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества. В рамках акции учащиеся образовательных организаций города посещают различные подразделения органов внутренних дел в целях ознакомления с работой правоохранительной системы, профессиональной ориентации молодежи, а также профилактики противоправного поведения в студенческой среде.Так, 20 января в спортивном комплексе УМВД России по г. Екатеринбургу состоялась товарищеская игра по волейболу, в которой приняли участие курсанты Уральского юридического института МВД России, а также ветераны и сотрудники городского Управления. Победу одержали курсанты.По окончании соревнования победителей поздравил начальник штаба УМВД полковник внутренней службы Андрей Гвоздиков.