В Екатеринбурге отцу и сыну грозит колония за кражу газа

12:39 | 21.01.2020

Фото: Яндекс.Картинки

В столице Урала поймали отца и сына, которые незаконно подключили свой частный дом в Чкаловском районе к газопроводу. В течение четырех месяцев они пользовались газом бесплатно.



Мужчины причинили ущерб «Екатеринбурггазу» в размере 262 тысяч рублей. На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Кража». Им грозит либо штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до шести лет.



В пресс-службе «Екатеринбурггаза» еще раз напомнили, что самовольные врезки в газопровод чрезвычайно опасны, так как незаконное подключение к сети выполняется кустарным способом, сопровождается утечками газа и может привести к взрыву.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»