В Первоуральске электросварщик отсудил у предприятия за травму 230 тысяч рублей

12:21 | 21.01.2020

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Судебные приставы в Первоуральске добились компенсации для электросварщика, на которого во время работы упал металлический щит, причинив мужчине тяжелые травмы.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, длительное время мужчина проходил лечение, не мог самостоятельное передвигаться и обслуживать себя. В результате полученной травмы он не сможет выполнять интенсивную работу, а также работу с тяжестями.



После выздоровления пострадавший обратился в суд, требуя компенсации морального вреда в размере 230 тысяч рублей. Суд согласился с требованием, однако работодатель постоянно уклонялся от выплаты.



В результате было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля Lexus, принадлежащего должнику. Кроме того, на счет предприятия был наложен арест. Только после этих действий работодатель выплатил требуемую сумму.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»