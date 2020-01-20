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11:48 | 21.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Гордума Екатеринбурга обсудит свой переезд в торговый центр

Спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил, что 28 января пройдет собрание депутатов по поводу переезда в новые помещения в торговом центре ЦУМ. Обсуждения будут проходить после первого в 2020 году заседаний муниципального парламента.

Пока что дата самого переезда остается неизвестной. Как сообщил Володин, в новых помещениях еще не все готово: «Когда закончим — тогда и будем думать о дате. Может, к лету, может, когда еще — мы не торопимся».

Однако часть депутатов категорически возражает против переезда. Так, один из лидеров предвыборного списка Единой России Анастасия Немец заявила, что ей в инвалидной коляске будет крайне неудобно перемещаться по новым помещениям. Предполагается, что зал заседаний будет находиться на пятом этаже здания, а кабинеты комиссий – на четвертом. По словам Немец, специальная платформа, которую можно было бы использовать для перемещения на коляске, работает крайне медленно.

Кроме того, в этой ситуации так и остается нерешенным вопрос с организацией парковки со стороны переулка Банковского, что находится за ТЦ ЦУМ.

– Накануне позвонили несколько журналистов, спрашивали моё мнение о переезде Думы в ЦУМ, – рассказывает депутат госдумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев. – Я уже высказывал свою позицию, но готов повторить ее снова. Еще раз говорю: переезжать большинство из нас не намерено. Здание Горсовета – это здание для работы депутатов. Открытое для народа, удобно расположенное. Прятаться от избирателей? Я против. Зачем тратить бюджетные деньги на прихоти пары человек? Общую смету нам не представили до сих пор. Но речь идет об огромных суммах. По данным Ура ру: «выкуп новых помещений у владельцев соседнего с мэрией магазина обошелся казне в 100-200 миллионов рублей, их ремонт стоил порядка 150 миллионов рублей. Еще порядка 50 миллионов рублей ушло на покупку мебели. В общей сложности затраты составили 300-400 миллионов рублей». У нас такой информации нет, как в прочем и другой: Володин на прошлой неделе заявил журналистам о скором переезде в ЦУМ, и обещал провести с депутатами совещание на эту тему. Однако прошла уже неделя, дату встречи никто не назначает. На наши вопросы спикер не отвечает. Пока переезд заморожен, у нас есть возможность перенаправить ту часть средств, которая еще не потрачена (процесс переезда, дозакупка мебели, оргтехники) на более важные нужды: детсады, школы. Мы хотим отдать эти деньги детям. Нам НЕ нужен переезд. Аргументы о том, что существующие помещения для ЕГД маловаты – надуманы. Мы приходим сюда на заседания Думы и комиссий. Изучать документы, готовиться к комиссиям можно дома или на основной работе, прием избирателей вести в районных приемных. Там, кстати, бОльшую часть рабочего времени проводят и наши помощники. Загляните в кабинеты большинства депутатов в те дни, когда нет заседаний – они пустые. Работает на местах только аппарат. Причем, я более чем уверен, что Высокинский найдет применение этим помещениям. Ряд подразделений администрации разбросан по всему городу (УЖКХ и управление по спорту, например). Будет гораздо удобнее, если все они будут в одном здании. Нынешние кабинеты Думы меня полностью устраивают, кому не нравятся и хочется «дорого-богато» – избирайтесь в Госдуму, там лоска побольше будет, зачем вы сюда-то шли?

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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