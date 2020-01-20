Куйвашев предложил реформировать комиссии по делам несовершеннолетних на Среднем Урале

11:20 | 21.01.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание законопроект об изменении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



Как рассказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, Куйвашев предложил повысить адресность работы с семьями, которые находятся в социально опасном положении, с помощью индивидуальной программы реабилитации и адаптации семьи. Такой план мероприятий позволит органам и учреждениям социальной политики проводить индивидуальную работу с членами проблемных семей и, соответственно, с несовершеннолетними детьми.



Помимо этого, губернатор предложил исключить комиссии по делам несовершеннолетних из территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области. Планируется, что данное полномочие будет передано администрациям управленческих округов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»