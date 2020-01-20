Новости дня
11:01 | 21.01.2020
Фото: regnum.ru
На официальном портале Екатеринбурга началось голосование по выбору объекта для благоустройства
Для того чтобы проголосовать нужно зайти в специальный раздел сайта, заполнить анкету, проставляя отметку в ячейке напротив наименования рекреационного пространства. Выбрать можно только один объект. Территория, которая наберет наибольшее количество голосов, будет включена в муниципальную программу на 2021 год.
Городская администрации предлагает для благоустройства следующие пространства:
- сад имени Энгельса;
- летний парк «Уралмаш»;
- дендрологический парк-выставка в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской;
- набережная реки Ольховки, от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда.
Как отметил зампредседателя комитета благоустройства администрации Виктор Юровицкий, любой желающий может ознакомиться с эскизами территорий: «Мы призываем граждан поддержать процедуру и принять в ней участие для того, чтобы у каждого была возможность выразить свое мнение о дальнейшем развитии города».
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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