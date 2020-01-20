Новый посол США в России хочет приехать в столицу Урала

10:22 | 21.01.2020

Фото: страница американского консульства в Facebook.

В Екатеринбург планирует приехать новый посол США в России Джон Салливан. О своем намерении он заявил в видеообращении, опубликованном на странице американского консульства в Facebook.



Салливан также отметил, что сперва хочет поближе познакомиться с Москвой, куда он прибыл 16 января. Затем посол собирается отправиться во Владивосток и Екатеринбург, где также есть Генконсульства США.



Дипломат называет в числе важнейших направлений совместной работы с российским правительством сотрудничество в сферах афганского и корейского урегулирования, Арктики, а также исследование космоса и безопасности. Кроме того, Салливан признается, что является хоккейным болельщиком и с нетерпением ждет возможности побывать на матче российских команд.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»