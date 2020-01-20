В Нижнем Тагиле откроют еще три детсада

В скором времени в Нижнем Тагиле откроются еще три детсада с ясельными группами. Как рассказали в администрации города, строительство дошкольных учреждений идет полным ходом.В эксплуатацию будут сданы уже летом этого года детский сад на улице Захарова и детский сад в микрорайоне «Запрудный», в котором уже заканчивается строительство первого этажа двухэтажного здания. Кроме того, дошкольное учреждение в микрорайоне «Муринские пруды» уже готово к чистовой отделке – специалисты приступили к укладке плитки в санузлах и монтажу оборудования.Сейчас в Нижнем Тагиле в списке на ожидание в детсад находятся около 1300 малышей в возрасте от полутора до трех лет. До конца 2021 года мэрия планирует построить в микрорайонах «Рудник имени III Интернационала» и «Приречный» еще по одному учреждению на 170 и 270 мест.