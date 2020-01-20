В Екатеринбурге обнаружили тело мужчины, пропавшего перед Новым годом

09:29 | 21.01.2020

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

Вчера в Екатеринбурге на улице Пахоменко обнаружили тело 56-летнего Сергея Суетина, который пропал перед самым Новым годом. Он возвращался поздно вечером с корпоратива в районе Уктуса, но домой на так и не пришел.



Пропавшего екатеринбуржца искали почти месяц. О найденном теле сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Дочка погибшего Ксения подтвердила информацию о трагедии. Она рассказала, что Сергея случайно обнаружили геодезисты на улице Пахоменко: «Там рядом находятся частные дома и два супермаркета. Мимо него каждый день проходили люди, но никто так его и не заметил».



Причина гибели мужчины пока неизвестна. Как рассказали в пресс-службе СКР по Екатеринбургу, сейчас по данному факту проводится проверка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»