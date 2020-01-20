Новости дня
21:03 | 20.01.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В свердловском поселке случился крупный пожар
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в 70 «квадратов» огонь повредил домашнее имущество, стены и перекрытие надворных построек. На место пожара выехали 15 спасателей на трех спецмашинах.
Огонь удалось локализовать уже через 20 минут. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 18:45.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
20.01.2020
21:03 | 20.01.2020
В свердловском поселке случился крупный пожар
20:22 | 20.01.2020
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20:05 | 20.01.2020
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19:50 | 20.01.2020
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19:01 | 20.01.2020
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18:46 | 20.01.2020
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18:38 | 20.01.2020
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18:25 | 20.01.2020
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18:18 | 20.01.2020
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16:55 | 20.01.2020
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16:53 | 20.01.2020
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16:47 | 20.01.2020
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16:26 | 20.01.2020
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16:07 | 20.01.2020
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15:45 | 20.01.2020
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15:39 | 20.01.2020
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15:25 | 20.01.2020
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15:20 | 20.01.2020
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14:59 | 20.01.2020
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14:50 | 20.01.2020
Двое жителей Екатеринбурга получили по три года колонии за организацию незаконной миграции
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13:06 | 20.01.2020
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