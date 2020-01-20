В свердловском поселке случился крупный пожар

21:03 | 20.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня вечером в свердловском поселке Гусево начался сильный пожар. Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 17:10.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в 70 «квадратов» огонь повредил домашнее имущество, стены и перекрытие надворных построек. На место пожара выехали 15 спасателей на трех спецмашинах.



Огонь удалось локализовать уже через 20 минут. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 18:45.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»