На Урале хотят построить самый большой в мире христианский храм

20:22 | 20.01.2020

Фото: znak.com

В Среднеуральске хотят построить самый большой в мире христианский храм. Планируется, что собор сможет вместить до 37 тысяч граждан. Его могут построить на территории Среднеуральского женского монастыря иконы Божией Матери.



Руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева рассказала, что проект одобрил схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин), который считается духовным наставником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Планируется, что собор Софии Премудрости Божией будет достигать 77 метров в высоту. Кроме того, высота центрального купола составит 22 метра при диаметре в 33 метра. Согласно проекту, здание будет трехъярусным.







По словам Рябцевой, строительство может начаться уже в 2020 году. В пресс-службе РПЦ рассказали, что в «отдельных церковных кругах» проект храма, возможно, обсуждается, но пока что широкой дискуссии по строительству собора не было.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»