В Верх-Исетском районе дома останутся без света

20:05 | 20.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Во вторник и в среду в ряде домов Верх-Исетского района Екатеринбурга пропадет свет. Электроэнергия будет отключена из-за ремонтных работ, которые будет проводить «Екатеринбургская электросетевая компания».



Как рассказали в администрации Верх-Исетского района, в связи с ремонтными работами 21 января с 09:00 о 17:00 будет отключение электроэнергии по следующим адресам: Викулова, 26, 26 а, 28, 28 а, 28 б, 28 д, 34/2, Татищева, 123, 125 – 137, Венгерских коммунаров, 120 – 120 а – 134, С. Лагоды, 7, 7 а – 7 д, 6 а, 8, Плотникова, 9, 10, 10 а, 10 б, 11, 11 б, 12, поселок Палникс.



Кроме того, света не будет и 22 января с 09:00 до 17:00 в домах по улице Викулова, 18 а, 18 б, 18 г, 26, 26 а, 28, 28 а, 28 б, 28 г, 28 д, 34/1, 34/2, Татищева, 105, 105 а – 123, 123 а, 123/1, 123/2, Плотников, 15 б, Венгерских коммунаров, 112 – 126, Сварщиков, 19, 20, 20 а, 21, 24, 24 а,



Также электричество пропадет в домах по улице Шекспира, 1-29, 2-24 22 января с 12:00 до 17:00.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»