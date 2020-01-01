В Екатеринбурге трамваи встали в пробку из-за пакета

Сегодня вечером в Екатеринбурге около остановки «Оперный театр» трамваи встали в пробку из-за оставленного в салоне транспорта пакета, передает корреспондент veved ru. Пассажирам приходится ждать на улице.– Поводом для временной краткосрочной остановки общественного транспорта, в частности трамваев, стало обнаружение в салоне транспортного средства, следовавшего по маршруту №6 бесхозного пакета. Дабы не подвергать возможной опасности граждан, пришлось всех попросить выйти на свежий воздух для того чтобы специалисты осмотрели бесхозный предмет. После того, как это произойдет, транспорт возобновит работу в прежнем режиме, – рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.Полковник Горелых также призвал пассажиров подземного, и наземного транспорта более внимательно относиться к своим вещам и не забывать их, поскольку все это может послужить причиной для экстренной эвакуации и остановки транспортных потоков.