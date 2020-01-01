Между Екатеринбургом и Мюнхеном установилось круглогодичное прямое авиасообщение

19:24 | 20.01.2020

Прямое авиасообщение между столицей Урала и Германий стало круглогодичным. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела рейс без пересадок до Мюнхена в летнее расписание.



Данный рейс выполняется по субботам на самолетах Airbus A320neo. Весь полет занимает пять часов и десять минут. Вылет из екатеринбургского аэропорта Кольцово осуществляется в 10:35, а из аэропорта имени Франца-Йозефа Штрауса — в 12:45.



Добавим, что екатеринбуржцам ни один другой город Германии, кроме Мюнхена, недоступен прямым рейсом. Помимо авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Германию также выполняют рейсы «Аэрофлот» и «S7 Airlines».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»