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19:01 | 20.01.2020

Фото: Горздрав Екатеринбурга

В Екатеринбурге детей начали лечить током

В екатеринбургской детской городской больнице №8 пациентов начали лечить мезодиэнцефальной модуляцией (МДМ-терапией), в ходе которой электрические импульсы стимулируют давшую сбой адаптационную систему ребенка, от которой зависит деятельность органов и всего организма в целом.

Как рассказали в горздраве, от работы адаптационной системы зависит то, как со стрессом справится организм ребенка или подростка. Врачи проводят МДМ-терапию, чтобы повлиять на адаптационную систему и помочь ребенку преодолеть стрессовые ситуации.

Курс такой терапии состоит из десяти получасовых процедур. Она подойдет для детей, которые часто болеют, неудовлетворительно учатся в школе, часто жалуются на головокружения, головные боли и переутомление. Однако предусмотрены и противопоказания – заболевания сердца, бронхиальная астма, пневмония, неврозы, грипп, нарушения речевого развития и многое другое.

Сама процедура проходит просто и безболезненно: на голову пациента накладывают электроды, через которые подаются терапевтические импульсы тока. Чтобы попасть на МДМ-терапию, необходимо получить направление от врача-педиатра.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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