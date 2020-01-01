За два дня из-за снегопада в Екатеринбурге произошло более 80 аварий

18:25 | 20.01.2020

Фото: Инцидент Екатеринбург

За два дня в Екатеринбурге произошло 83 ДТП из-за обильного снегопада. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.



В ведомстве рассказали, что вчера, 19 января, в пределах Екатеринбурга произошли 52 дорожные аварии, в одной из которых пострадал человек. Это произошло около 6:50 на перекрестке улиц Куйбышева – Народной воли. Водитель не справился с управлением и протаранил стоящий впереди автомобиль. В результате удара пассажир получил повреждение связок шейного отдела позвоночника. Его госпитализировали в больницу №24.



Сегодня, в первый рабочий день недели в столице Урала произошло еще 31 ДТП. К счастью, в авариях никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»