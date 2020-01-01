Николай Цуканов вручил медаль «75 лет Победы» ветерану Великой Отечественной войны

Сегодня, 20 января, полпред УрФО Николай Цуканов побывал в гостях у 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Васильевича Леднева и вручил ему юбилейную медаль «75 лет Победы».Александр Васильевич принимал участие в боевых действиях в Белоруссии и Восточной Пруссии, освобождении Варшавы, а также штурме Кенигсберга. Войну он закончил в Штеттине, после чего его направили служить в Польшу, в Северную группу войск, штаб которой располагался в городе Лигниц. Там он отслужил два года.Последние 18 лет Александр Васильевич участвует в парадах Победы в Екатеринбурге. Кроме того, ветеран уделяет внимание патриотическому воспитанию молодежи. Сейчас он готовится к празднованию 75-летию Победы.– Уверен, что Вы продолжите это благородное дело – воспитание подрастающего поколения, молодежи Урала настоящими патриотами России, – отметил Николай Цуканов.Полномочный представитель президента пожелал Александру Васильевичу всего самого доброго, а также пригласил его на встречу с сотрудниками аппарата полпреда.