В Белоярке заведующая детсадом избежала судимости

17:18 | 20.01.2020

Белоярский районный суд Свердловской области прекратил уголовное дело в отношении заведующей местного детского сада №4 «Светлячок» Ирины Балабашкиной. Она обвинялась по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).



Как рассказали корреспонденту veved.ru в аппарате Белоярского райсуда, судья вынес определение о назначении заведующей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей (ст.25.1 УПК РФ).

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