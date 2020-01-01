Депутаты проведут совещание из-за жуткого запаха от отходов Среднеуральской птицефабрики

16:55 | 20.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Завтра, 21 января, свердловские депутаты проведут выездное совещание. Как сообщил депутат Вячеслав Вегнер, поводом стали жалобы местных жителей на отвратительный запах, которых доносится со Среднеуральской птицефабрики.



– Жители Среднеуральска устали от запахов вывозимого помета с птицефабрики на поля. Вывозят его, как всегда, под покровом ночи, выльют и с лицом голубого воришки Альхена ссылаются на кого-то там в Челябинске. В Челябинске дышать нечем, так челябинские хозяева птицефабрики Среднеуральской решили дать и нам познать радость от вони, – написал народный избранник в социальной сети.



Мероприятие состоится на площадке Балтымского агрокомплекса. Участие в нем также примут представители отрасли птицепрома, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и регионального Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.



Напомним, что в отношении руководителя птицефабрики было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды». По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемый давал указания транспортировать и хранить куриный помет в пометохранилище в Среднеуральске. В результате помет разлился на прилегающие к хранилищу земли, что повлекло загрязнение почвы химическими веществами. Ущерб, который был нанесен экологии такими действиями оценивается более чем в 14,5 миллионов рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»