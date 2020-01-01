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16:55 | 20.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Депутаты проведут совещание из-за жуткого запаха от отходов Среднеуральской птицефабрики

Завтра, 21 января, свердловские депутаты проведут выездное совещание. Как сообщил депутат Вячеслав Вегнер, поводом стали жалобы местных жителей на отвратительный запах, которых доносится со Среднеуральской птицефабрики.

– Жители Среднеуральска устали от запахов вывозимого помета с птицефабрики на поля. Вывозят его, как всегда, под покровом ночи, выльют и с лицом голубого воришки Альхена ссылаются на кого-то там в Челябинске. В Челябинске дышать нечем, так челябинские хозяева птицефабрики Среднеуральской решили дать и нам познать радость от вони, – написал народный избранник в социальной сети.

Мероприятие состоится на площадке Балтымского агрокомплекса. Участие в нем также примут представители отрасли птицепрома, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и регионального Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Напомним, что в отношении руководителя птицефабрики было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды». По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемый давал указания транспортировать и хранить куриный помет в пометохранилище в Среднеуральске. В результате помет разлился на прилегающие к хранилищу земли, что повлекло загрязнение почвы химическими веществами. Ущерб, который был нанесен экологии такими действиями оценивается более чем в 14,5 миллионов рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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