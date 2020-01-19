Новости дня
15:42 | 20.01.2020
Фото: vk.com/huskyekb
На Широкой речке хаски укусил ребенка
Вчера вечером по району Широкой речки бегала собака породы хаски-метис с ошейников. Местные жители заперли его на корте, так как пес был агрессивным. Позднее нашелся хозяин хаски, он рассказал, что собака убежала от него. Также стало известно, что пока пес был на свободе, он успел напасть на ребенка и укусить его.
На место происшествия вызывали сотрудников полиции. На данный момент в ведомстве выясняются все обстоятельства инцидента.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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