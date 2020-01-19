На Широкой речке хаски укусил ребенка

15:42 | 20.01.2020

Фото: vk.com/huskyekb

В столице Урала хаски напал на ребенка. Об этом говорится в сообществе «HuskyEkb».



Вчера вечером по району Широкой речки бегала собака породы хаски-метис с ошейников. Местные жители заперли его на корте, так как пес был агрессивным. Позднее нашелся хозяин хаски, он рассказал, что собака убежала от него. Также стало известно, что пока пес был на свободе, он успел напасть на ребенка и укусить его.



На место происшествия вызывали сотрудников полиции. На данный момент в ведомстве выясняются все обстоятельства инцидента.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»