Больше сотни свердловчан попались пьяными за рулем в минувшие выходные

15:25 | 20.01.2020

В минувшие выходные, за три дня – с пятницы по воскресенье с 17 по 19 января в Свердловской области задержаны больше сотни водителей за нетрезвое вождение. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, сотрудниками Госавтоинспекции были организованы сплошные проверки транспорта и рейдовые мероприятия, в рамках которых пресечено 127 фактов нахождения за рулем водителей в состоянии опьянения. Из них 20 - отказались от прохождения освидетельствования, еще 16 - задержаны за нетрезвое вождение уже повторно.



Кроме этого, сотрудниками ГИБДД задержаны 102 водителя, которые никогда не получали водительских удостоверений, но при этом управляли транспортными средствами, еще 22 водителя находились за рулем, будучи лишенными права управления.



Проведение рейдовых мероприятий по пресечению грубых нарушений ПДД, которые становятся причинами серьезных ДТП, будет продолжено.

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