В Свердловской области вручили первую медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг»

15:20 | 20.01.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил первую в регионе юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», учрежденную президентом России. Обладателем памятного знака стал почетный начальник госпиталя ветеранов войн, председатель областной Ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семен Спектор.



Евгений Куйвашев пожелал почетному жителю региона крепкого здоровья и высказал благодарность за все, что он сделал и еще делает. После вручения медали губернатора пригласили на чай в кругу семьи.



– Всю жизнь стараюсь помогать людям и счастлив этим. Я в пятилетнем возрасте уже партизанам помогал. И вот 13 лет я официально не работаю, но это только в отпуске! А так – каждый рабочий день я в госпитале, – рассказал Семен Спектор.



Добавим, что в этом году юбилейными медалями будут награждены 30,86 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма, живущих в Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»