В Каменске-Уральском оперативники УЭБиПК при содействии ОМОНа пресекли деятельность игорного заведения

В Каменске-Уральском оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области пресекли деятельность игорного заведения, расположенного в подвальном помещении торгового центра на улице Каменской, 82Б.Операция проходила при силовом сопровождении бойцов ОМОН Росгвардии по Свердловской области.В помещении находились три игрока, охранник и администратор заведения. Представители клуба пояснили, что здесь осуществляются сделки с векселями, отрицая причастность к проведению азартных игр.В настоящее время оборудование в количестве 12 единиц изъято, направлено на экспертизу. По её результатам будут приниматься процессуальное решение.