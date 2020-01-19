Судебные приставы изъяли у свердловчан две тысячи запрещенных предметов

14:16 | 20.01.2020

Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru

За прошедший 2019 год в Свердловской области судебные приставы по ОУДПС забрали более двух тысяч запрещенных предметов у граждан, которые пытались пронести их в здание суда. Пришлось изъять у уральцев порядка 997 ножей и других колюще-режущих предметов, 550 штук газового оружия и более 400 штук огнестрельного.



В пресс-службе УФССП России по Свердловской области рассказали, что лидерами по предотвращению проносов огнестрельного оружия стали Верхотурский районный отдел судебных приставов (145 запрещенных предметов) и Ивдельский районный отдел судебных приставов (119 штук). Меньше всего изъяли предметов в Чкаловском районном отделе.



Судебные приставы еще раз напоминают гражданам, что в здание суда нельзя проносить взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, а также любые ядовитые и отравляющие вещества.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»