 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

14:16 | 20.01.2020

Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru

Судебные приставы изъяли у свердловчан две тысячи запрещенных предметов

За прошедший 2019 год в Свердловской области судебные приставы по ОУДПС забрали более двух тысяч запрещенных предметов у граждан, которые пытались пронести их в здание суда. Пришлось изъять у уральцев порядка 997 ножей и других колюще-режущих предметов, 550 штук газового оружия и более 400 штук огнестрельного.

В пресс-службе УФССП России по Свердловской области рассказали, что лидерами по предотвращению проносов огнестрельного оружия стали Верхотурский районный отдел судебных приставов (145 запрещенных предметов) и Ивдельский районный отдел судебных приставов (119 штук). Меньше всего изъяли предметов в Чкаловском районном отделе.

Судебные приставы еще раз напоминают гражданам, что в здание суда нельзя проносить взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, а также любые ядовитые и отравляющие вещества.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:53 | 20.01.2020
Максим Решетников выступил перед представителями муниципалитетов

16:47 | 20.01.2020
Ветераны ВОВ и труженики тыла Пермского края получат по 75 и 50 тысяч рублей от президента

16:43 | 20.01.2020
Представитель Минтранса РФ ознакомился с ходом подготовки к реконструкции Горнозаводской ветки в Перми

16:34 | 20.01.2020
Кресельный подъемник на горнолыжном комплексе в Губахе установят в третьем квартале этого года

16:26 | 20.01.2020
Главный ледовый городок Екатеринбурга закроется в это воскресенье

16:07 | 20.01.2020
Свердловский облсуд судит жителя Ирбита за убийство двухлетней девочки из-за опрокинутой кружки спирта

15:45 | 20.01.2020
Кандидат в губернаторы создаёт новую коалицию

15:42 | 20.01.2020
На Широкой речке хаски укусил ребенка

15:39 | 20.01.2020
В Перми введен режим ЧС

15:25 | 20.01.2020
Больше сотни свердловчан попались пьяными за рулем в минувшие выходные

15:20 | 20.01.2020
В Свердловской области вручили первую медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг»

15:19 | 20.01.2020
Неделя в Перми будет снежной

14:59 | 20.01.2020
В Каменске-Уральском оперативники УЭБиПК при содействии ОМОНа пресекли деятельность игорного заведения

14:50 | 20.01.2020
Двое жителей Екатеринбурга получили по три года колонии за организацию незаконной миграции

14:35 | 20.01.2020
В Екатеринбурге продают отреставрированный волонтерами дом Топоркова

14:16 | 20.01.2020
Судебные приставы изъяли у свердловчан две тысячи запрещенных предметов

13:51 | 20.01.2020
Екатеринбурженка завоевала серебро в первенстве России по конькобежному спорту

13:30 | 20.01.2020
В Екатеринбурге разгорелся пожар на стройплощадке

13:15 | 20.01.2020
Горьковка приглашает пермяков на заседания клубов по интересам

13:06 | 20.01.2020
Столица Урала приняла участие во всероссийском конкурсе на лучший город

12:45 | 20.01.2020
В Кировграде осудили двух молодых парней за разбой и угон автомобиля

12:43 | 20.01.2020
Губернатор Прикамья поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в частном отеле

12:27 | 20.01.2020
Руководство ключевого подразделения свердловского полицейского главка сменится в ближайшие дни

12:09 | 20.01.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург открыли движение в обоих направлениях

11:48 | 20.01.2020
Дороги Свердловской области очищает от снега 391 спецмашина

11:26 | 20.01.2020
Госавтоинспекция призывает свердловских водителей пересесть на общественный транспорт

11:05 | 20.01.2020
Ночью в столице Урала сгорели два автомобиля

10:41 | 20.01.2020
В Екатеринбурге вспыхнула многоэтажка

10:26 | 20.01.2020
ФК «Урал» победил поляков на кипрском сборе

10:00 | 20.01.2020
Екатеринбург встал в большие пробки из-за снегопада

09:58 | 20.01.2020
В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в мини-отеле

09:57 | 20.01.2020
В пермской частной гостинице при прорыве трубы отопления погибли люди

09:41 | 20.01.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург перевернулся ехавший с выставки собак микроавтобус

09:23 | 20.01.2020
Под Екатеринбургом в ДТП погибли два человека

19.01.2020

18:40 | 19.01.2020
В начале недели на Среднем Урале похолодает

17:34 | 19.01.2020
В Свердловской области из-за тепла закрыли 13 купелей





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 