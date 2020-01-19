В Екатеринбурге разгорелся пожар на стройплощадке

13:30 | 20.01.2020

Фото: e1.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелся строительный вагончик на стройплощадке. Пожар произошел на улице Павла Шаманова, 5



Как рассказали местные жители, из-за пожара все вокруг было затянуто дымом, а в воздухе чувствовался запах гари. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели МЧС.



В конце концов пожарные справились с огнем. По данным МЧС, пострадавших нет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»